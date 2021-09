Hedi Timoumi et Sofiene Ben Farhat remportent les Comars d’or 2020

Les écrivains Hedi Timoumi et Sofiene Ben Farhat ont remporté, les premiers prix des Comars d’or 2020, pour leurs romans « Kiyamet Al Hachachine » et « Le chat et le scalpel ». Il s’agit de prix littéraires créés en 1996 par la Compagnie méditerranéenne d'assurances et de réassurances, avec le soutien du ministère des Affaires culturelles.

Lors de la cérémonie des remises de prix, d'anciens membres de jury ont été décorés. Il s’agit d’Abdelwahed Brahem, Mohamed Tarchouna, Mohamed Kadhi, Mounira Chapoutot-Remadi, Anouar Attia, Rabâa Abdelkefi.

Les autres prix de cette 25e édition sont répartis comme suit :

Prix du jury du roman en langue arabe : Tanita d’Abdelkader Ltifi

Prix du jury du roman en langue française : Adieu Maman ! Redites-moi la vie de Taher Ben Meftah

Prix de la meilleure découverte en langue française : Cassure obligée de Walid Hamdi

Prix de la meilleure découverte en langue arabe : « Kawabiss Al Janna » de Foued Khalifa Chabir

S.H