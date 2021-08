Sihem Boughdiri préside une réunion dédiée à l’émission de la deuxième tranche de l'emprunt obligataire

Sihem Boughdiri, chargée par le président de la République Kaïs Saïed, de la gestion du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Appui à l'investissement, a supervisé ce matin, du mercredi 11 août 2021, des réunions réunissant des directeurs généraux, et des représentants de plusieurs institutions financières du secteur de la bourse, du secteur des assurances et du secteur bancaire.

La réunion a porté sur la préparation de l'émission de la deuxième tranche de l'emprunt obligataire national qui est prévue bientôt et l'importance d'intensifier les efforts des différents intervenants pour en garantir le succès, compte tenu de la spécificité du contexte de la Tunisie et des pressions subies par le budget de l'État.

Sihem Boughdiri a affirmé, à cette occasion, que la réussite de ce processus est un devoir national rendu nécessaire par la phase difficile que traverse le pays, soulignant l'importance d'impliquer davantage les personnes physiques dans cet emprunt en considérant les conditions appropriées fournies par le processus de souscription comme épargne à moyen terme.

Il est à noter que le processus de souscription à la deuxième tranche se fera dans les mêmes conditions que la première tranche, notamment au niveau des catégories, du délai de paiement et des intérêts, selon le décret gouvernemental relatif à la fixation des conditions d'émission et de remboursement de l’emprunt obligataire pour l'année 2021 en date du 9 juin 2021.

M.B.Z