Hichem Mechichi : Jamais je ne porterais plainte contre la liberté d’expression

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a affirmé, mardi 13 juillet 2021 dans une déclaration aux médias, qu’il n’avait qu’un seul combat à mener, celui contre le Coronavirus.

Le locataire de la Kasbah réagissait aux interrogations sur une éventuelle plainte qu’il aurait déposé contre le jeune activiste Wissem Jebara pour avoir traité les trois présidents de « merde ».

Hichem Mechichi a assuré que « jamais il ne porterait plainte contre la liberté d’expression » notant que « tous ses efforts sont orientés vers la lutte contre le Coronavirus ».

Le Parquet a, rappelons-le, émis un mandat d’amener contre Wissem Jebara. Une descente a, d’ailleurs, été effectuée dans le domicile du jeune homme et au cimetière où il travaillait en tant que volontaire pour inhumer les victimes du Covid-19.

Le jeune homme a publié la semaine dernière une vidéo appelant les dirigeants à descendre sur le terrain et constater par eux-mêmes la souffrance du peuple et celle des équipes médicales dépassées par la situation. Envahi par le désespoir après avoir échoué à trouver une place en hôpital pour sa mère testée positive au Covid-19 et présentant de graves complications, il a traité les trois présidences de « merde ».

N.J.