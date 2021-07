Le ministère de la Défense appelle le personnel médical à se mobiliser pour accomplir le service national

Le ministère de la Défense nationale appelle, dans un communiqué daté de ce mardi 13 juillet 2021, tout le personnel médical et paramédical, y compris ceux issus des spécialités biomédicales (femmes et hommes), qui n’ont pas dépassé l'âge légal de recrutement, fixé à 35 ans, et qui ont obtenu leurs diplômes au cours des trois dernières années (2018-2019-2020), à se mobiliser, à renforcer l’effort national de lutte contre le Covid-19 et à intégrer les rangs des forces armées, et ceci en accomplissant le service national en dehors des unités des forces armées.

Ceux qui remplissent les conditions précitées doivent se rendre, à compter du 14 juillet 2021, aux centres régionaux de recrutement et de mobilisation ou à l'un de ses bureaux régionaux, en ayant leurs cartes d'identité nationale et une copie du certificat scientifique obtenu, afin de compléter les procédures de recrutement et se mettre à disposition du ministère de la Santé pour leur affectation dans l’unité médicale de santé la plus proche de la résidence, en fonction des besoins.

A noter que ce processus de recrutement sera pris en compte dans les opérations de recensement et fera l'objet de dispositions particulières concernant la durée du service national, la durée de la formation de base et les modalités de nomination.

Les concernés bénéficieront également des divers privilèges liés aux conditions d'affectation dans le secteur public, de bonification et de primes spéciales attribuées aux recrues pour effectuer le service national au ministère de la Santé conformément à la législation en vigueur et conformément à la décision conjointe du ministre de la Défense nationale, du ministre des Finances et du ministre de la Santé publique du 29 septembre 2010, relatif à la régularisation du montant de la prime spéciale attribuée aux concernés par le service national au ministère de la Santé publique et les structures sous sa juridiction.

I.N