Fermeture du Tribunal de première instance de Tunis pendant trois jours

Le Tribunal de première instance de Tunis sera fermé pendant trois jours à partir de ce mercredi 9 juin 2021, a annoncé l'avocate et l'ancienne conseillère du président Béji Caïd Essebsi, Saïda Garrach, ainsi que plusieurs autres avocats dans des posts Facebook.

La fermeture serait due, selon leurs dires à la propagation du Covid-19, au sein de l’établissement. Une source au sein du tribunal a confirmé l’information à Business News. Remarquant que les séances tardaient à démarrer, les avocats se sont rendus au bureau du président du Tribunal, qui leur a annoncé la fermeture, les greffiers refusant de travailler dans les conditions actuelles avec une forte propagation de la pandémie au sein de l’établissement judiciaire. Et de soutenir que les magistrats ne sont pas contre la tenue des séances mais ne peuvent le faire sans les greffiers, d’où cette décision.

La veille, la cour d’appel de Tunis avait décidé de suspendre toutes les audiences pour une durée d’une semaine, suite à la forte propagation du Covid-19 et à l’enregistrement de nombreux cas d’infection au virus auprès des juges, des agents de sécurité et des greffiers. Cette mesure exclut les affaires urgentes, les demandes de recours et les situations impliquant des personnes recherchées.

I.N