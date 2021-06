Combien a gagné Ons Jabeur à Roland-Garros ?

Les joueurs et joueuses de Roland-Garros ont beau perdre, ils et elles gagnent toujours quelque chose. Les primes du tournoi de grand chelem parisien chouchoute bien les compétiteurs, bien fragilisés par la pandémie de covid-19. A cause de la crise sanitaire et de la crise économique qui s’en est suivie, l’organisateur a réduit la prime du vainqueur final de 12,5% cette année. Elle est même inférieure de 40% par rapport à 2019.

N’empêche, les perdants au premier tour vont recevoir chacun 60.000 € (200.000 dinars). Les perdants au second tour reçoivent chacun 84.000€ (280.000 dinars). Au troisième tour, les perdants reçoivent chacun 113.000 euros (375.000 dinars).

Pour la 1/8e de finale, les perdants reçoivent chacun 170.000€ (565.000 dinars). C’est le cas de notre championne Ons Jabeur. Un montant qui lui permettra de poursuivre ses entraînements et ses voyages aux quatre coins de la planète pour participer à d’autres compétitions.

Pour ceux qui quittent le tournoi en ¼ de finale, ils reçoivent chacun 255.000€ (850.000 dinars). Les deux demi-finalistes sortants reçoivent chacun 375.000€ (1,25 MDT) alors que le finaliste reçoit 750.000€ (2,5 MDT). Quant au vainqueur final, il quitte Paris avec la coquette somme de 1,4 million d’euros (4,65 MDT).

R.B.H