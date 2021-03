Hichem Mechichi inaugure le projet de raccordement de Djerba au gaz naturel

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, le ministre de l’Industrie et le gouverneur de Médenine, ont donné ce samedi 6 mars 2021, le coup d’envoi au projet permettant de raccorder la zone touristique de l’île de Djerba aux conduites de gaz naturel.

Le projet comprend l'approvisionnement des zones touristiques de l'île de Djerba et de la région de Zarzis en gaz naturel, ainsi que la pose et la construction d'un tube en acier de 160 km de long avec une pression de 76 bars et l'extension et la construction d'une conduite en acier de 59 km avec une pression de 20 bars pour alimenter les zones touristiques de Djerba et Zarzis.

Il comprend aussi la construction de deux stations pour réduire la pression 76/20 bar, et 4 stations pour réduire la pression 20/4 bar. Le coût total du projet est estimé à environ 110 millions de dinars, a indiqué un communiqué de la présidence du gouvernement.

Hichem Mechichi a souligné, à cette occasion, que relier l'île de Djerba au gaz naturel aura un impact positif sur le secteur du tourisme en particulier et sur le secteur industriel, car cela permettra aux hôtels et aux usines de réduire significativement les coûts énergétiques et les incitera à investir dans plusieurs secteurs en plus de créer plus d’emplois.

M.B.Z