Un ancien ministre et un actuel conseiller à la Kasbah interdits de voyage dans une affaire de corruption

Le porte-parole du Tribunal de première instance de Béja, Riadh Ben Bekri, a affirmé, dans une déclaration accordée ce mardi 16 février 2021, à Business News, que le pôle judiciaire économique et financier vient d’émettre une interdiction de voyager contre plusieurs hauts responsables, dont un ancien ministre et un actuel conseiller à la Kasbah, pour leur implication dans l’affaire du blé avarié à Goubellat - Gouvernorat de Béja.

Riadh Ben Bekri, a précisé que le dossier a été intégralement transféré vers le pôle judiciaire économique et financier, rappelant que deux autres employés du ministère de la Santé ont aussi été arrêtés dans le cadre de cette affaire.

La Commission de la réforme administrative, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption à l'Assemblée des représentants du peuple avait ouvert une enquête sur les soupçons selon lesquels la Tunisie importait du blé avarié et cancérigène, et ses membres se sont rendus au port de Sousse pour enquêter sur la question. Elle a conclu que le contrôle est faible et inexistant, en particulier en ce qui concerne les denrées alimentaires importées par les privés et qui sont réexportées par la suite.

M.B.Z