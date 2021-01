Hafedh Caïd Essebsi à Saïda Garrache : Tu n'étais pas parmi nous lors des dernières heures de Béji Caïd Essebsi !

Le fils de l’ancien président de la République, Hafedh Caïd Essebsi, a démenti dimanche 24 janvier 2021 dans une publication sur les réseaux sociaux les propos tenus par l’ancienne porte-parole de la présidence de la République, Saïda Garrache ce matin au micro de Mosaïque FM.

Hafedh Caïd Essebsi a démenti catégoriquement les propos de Saida Garrache soulignant qu'elle n'était pas parmi les proches du feu Béji Caïd Essebsi lors de ses dernières heures, et que le défunt était sous contrôle médical à l’hôpital militaire de Tunis et en contact quotidien avec le ministre de la Défense à l’époque, Abddelkarim Zbidi uniquement. Et d'ajouter que sa famille n’avait aucun « rôle officiel » dans la prise de décisions.

« Béji Caïd Essebsi est décédé à l’hôpital militaire et non au palais de Carthage (…) qu’elle arrête de diffuser des mensonges et de porter atteinte au prestige de l’Etat !», a-t-il écrit dans la même publication.

Saida Garrache avait précisé que la famille de l’ancien président avait remis durant cette période une décision de grâce présidentielle que les conseillers de son cabinet avaient refusée car elle ne portait pas la signature de Béji Caïd Essebsi. Elle a ainsi ajouté que l’ancien président n’était pas d’accord pour la signature des amendements du Code électoral, mais aussi il n’avait pas la force de signer. Chose que Hafedh Caïd Essebsi a démenti catégoriquement précisant que seuls l’ancien ministre de la Défense et l’équipe médicale connaissent la vérité.

I.M.