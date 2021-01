En vidéo - Une famille emmène de force son proche mort dans une clinique

Une scène surréaliste a été filmée ce mardi 19 janvier 2021 dans une clinique à La Soukra (l'Ariana)

Dans cette vidéo exclusive de Business News, on voit les membres d'une famille récupérant de force la dépouille de leur proche décédé des suites du Covid après avoir été hospitalisé dans cette clinique.

Les membres de la famille sont entrés de force à la clinique et ils ont pris la dépouille malgré le refus du personnel de l'établissement. On ignore les raisons d'un tel geste et s'il s'agit d'un refus de payer la facture de la clinique.

Proférant des insultes et injures et créant une grande confusion, ces personnes auraient, également, selon un témoin occulaire, causé plusieurs dégâts matériels à l’établissement avant de prendre le corps du défunt et l'emmener à bord de leur voiture.

S.H





* Avertissement : La vidéo contient un langage grossier.