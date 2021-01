Création d'une commission mixte pour la relance du tourisme tunisien

Une commission mixte pour la relance du tourisme tunisien a été créée par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Habib Ammar, et qui aura pour objectif de mettre en place un plan complet pour garantir la reprise de l’activité touristique à son niveau d’antan, à après la fin de cette crise.

Cette commission réunit des représentants de tous les ministères et structures concernés ainsi que des représentants de tous professionnels du secteur et du partenaire social. Elle sera renforcée par la présence d’experts, de spécialistes et de représentants de la société civile au besoin et selon les domaines, lit-on dans un communiqué.

La première réunion de cette commission s’est tenue, la veille, mardi 12 janvier 2021, sous la houlette de M. Ammar, qui a souligné à cette occasion l’importance de cette commission qui va déterminer les mesures de coordination entre les divers ministères et structures en relation avec le secteur touristique, afin de garantir une bonne préparation à la prochaine saison touristique.

Le ministre a précisé que les travaux du comité détermineront les mécanismes et procédures pratiques pour développer les activités touristiques le produit touristique et sa diversification dans toutes les régions du pays. En outre, des solutions pratiques seront proposées pour développer et encourager le tourisme intérieur et le tourisme alternatif. Au menu également l’examen d’un ensemble de réformes nécessaires afin de suivre le rythme des changements sur les marchés mondiaux et assurer la pérennité du secteur.

Le ministre a souligné l’impératif de mettre en place, au niveau de la commission, d’un plan de communication et une politique promotionnelle de la destination tunisienne au niveau national et international qui suivent le rythme des évolutions dans ce domaine et reposent principalement sur une communication digitale, qui permettra de capter des touristes sur le marché tunisien.

Par ailleurs, Habib Ammar a souligné la nécessité de respecter les délais qui ont été fixés. Et de noter que les sous-commissions doivent terminer leurs travaux avant la fin février 2021, suite à quoi un rapport final sera préparé, qui sera soumis par le chef de la commission au chef du gouvernement et comportera toutes les propositions et recommandations, qui découlent des travaux, le tout dans un délai ne dépassant le 20 mars 2021.

Selon le même communiqué, la commission approfondira la discussion et proposera des mécanismes concernant des questions liées principalement à la santé, la prévention, la sûreté, la sécurité et l’auto-assurance pour toutes les institutions du secteur. Ces dispositions concerneront aussi le transport, en fournissant une plus grande attention aux mesures visant à améliorer les services au niveau des passages frontaliers, en renforçant le transport aérien, terrestre et maritime. Elles veilleront aussi à la création d’une nouvelle dynamique de l'offre touristique sur la base de la qualité, de la diversification et de l'innovation avec la mise en place d'une stratégie de promotion et de communication basée principalement sur la communication digitale outre un intérêt particulier à l'hygiène et de l'esthétique de l’environnement.

I.N