Hechmi Louzir : La commission scientifique avait proposé deux à trois semaines de confinement

La commission scientifique a proposé au chef du gouvernement deux à trois semaines de confinement, vu la pression constatée sur les services de réanimation, a indiqué le président de la commission de vaccination et directeur de l'Institut Pasteur, Hechmi Louzir.

« Mais lors de la réunion de la veille et en prenant en considération la situation du pays dans sa globalité, il a été décidé les mesures annoncées, suite à une longue discussion », a affirmé M. Louzir au micro de Hamza Belloumi dans son émission La Matinale sur Shems Fm.

« Il ne s’agit pas de quatre jours de confinement sanitaire général », a-t-il rétorqué en réponse à une interrogation de l’animateur, « mais également toute une série de mesures jusqu’au 24 janvier courant, qui auront leur impact vu qu’il y a une interdiction de circuler et de se regrouper ».

« Ces mesures seront révisées, selon la situation sanitaire », a-t-il assuré.

« Il y a eu un débat et tout le monde était d’accord, même nous membres de la commission. Certes, scientifiquement et dans le monde, la période pratiquée est plus longue et corrélée à la période d’incubation, mais quatre jours avec des mesures spécifiques peuvent être bénéfiques », a-t-il précisé.

I.N