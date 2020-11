Hichem Mechichi décide une série de mesures en faveur de Gafsa

C’est au cours d’un conseil ministériel restreint, tenu lundi 24 novembre 2020, que Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a décidé une série de mesures en faveur du gouvernorat de Gafsa.

Ces mesures se présentent comme suit :

• Dans le secteur agricole :

-Création d’une zone irriguée pour la plantation de palmiers sur une superficie de 500 hectares à Métlaoui.

-Extension des oasis de Sagdoud à Redaief sur une superficie de 300 hectares

-Création d’une zone irriguée à Oum Laarayes sur une superficie de 300 hectares

-Création d’une direction régionale de la Société tunisienne d’exploitation et de distribution des eaux en 2021.

• Dans le secteur de la Santé :

-Démarrage des études pour la mise en œuvre d’un hôpital multi-spécialités avant fin mars 2021

-Recrutement de six médecins spécialistes au cours du premier trimestre de 2021 afin d’ouvrir de nouveaux services à Medhila, Redaief, Métlaoui et Oum Laarayes.

- Transférer les fonds alloués pour les consultations externes et le service d'urgence au conseil régional du gouvernorat dans les 3 mois à compter de cette date.

Dans le domaine du transport :

- Attribution d'un terrain pour la construction d’une station pour le transport de passagers dans le quartier Sidi Ahmed Zarrouk

- Achever l'atelier ferroviaire et le projet des locomotives à El Ksar, dans un délai maximum de 4 mois et régulariser le statut de l'entrepreneur en charge des travaux

- Le démarrage des travaux de construction du Centre technique du transport terrestre de Métlaoui au cours du deuxième trimestre de 2021

- La mise en place d'un terminal de fret aérien à l'aéroport de Gafsa Ksar en 2021

Dans le domaine environnemental :

- Initier les études liées à la mise en place de l'unité de valorisation des déchets ménagers et assimilés au cours du premier trimestre 2021.

- Démarrage des travaux de création d'une station d'assainissement pour les villes de Redeyef et Om Laarayes au début du deuxième trimestre 2021, au plus tard, pour augmenter le taux de connexion au réseau de 30% à 100%, au profit de 40.000 habitants.

Dans le domaine du tourisme :

- La création d'une délégation régionale du tourisme dans le gouvernorat de Gafsa au cours de l'année 2021

- Inclure la commune de Sindh dans la liste des communes bénéficiant des interventions du Fonds de protection des zones touristiques.

Dans le domaine des infrastructures :

- L'achèvement du projet de protection de la ville de Gafsa contre les inondations au cours de l'année 2021

Pour ce qui est de l’emploi, il a été décidé de :

- Mettre en place un concours pour l'affectation de 579 agents d’exécution à la CPG avant la fin du premier semestre 2021

- Former 1500 bénéficiaires pour une période de deux ans pour être recrutés à la CPG en deux phases : 750 en 2021 et 750 en 2023

- Autoriser le ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Mines à publier l'annonce de l'ouverture du concours pour le recrutement de 1602 agents dans le Groupe chimique de Tunisie

- Attribution de 2000 prêts pour les jeunes entrepreneurs financés par la Banque tunisienne de solidarité, la Banque de financement des petites et moyennes entreprises et le Fonds de reconversion et de développement des centres miniers.

M.B.Z