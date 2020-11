Lhomme qui a vendu sa peau, primé au festival international du film de Stockholm

L’homme qui a vendu sa peau – un long métrage écrit et réalisé par la franco-tunisienne Kaouther Ben Hania – a été primé au festival international du film de Stockholm. Le long métrage a remporté la catégorie meilleur scénario

Produit par Habib Attia (Cinétéléfilms) et Nadim Cheikhrouha (Tanit Films) « dans une configuration de coproduction officielle entre la Tunisie, la France, l’Allemagne, la Belgique et la Suède », le film a réuni une panoplie de vedettes tunisienne et internationale : Yahya Mahayni, Monica Bellucci, Dea Liane, Koen de Bouw, Darina Al Joundi , Christian Vadim et Wim Delvoye.

Le film raconte l’histoire de Sam Ali, un jeune syrien, sensible et impulsif, qui s'est enfui au Liban pour échapper à la guerre en Syrie. Sans statut juridique, il ne peut pas obtenir de visa pour se rendre en Europe, où vit sa bien-aimée Abeer. À Beyrouth, il rencontre Jeffrey Godefroi, un célèbre artiste américain avec qui il conclut une étrange affaire qui changera à jamais sa vie.

