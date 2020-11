Kaïs Saïed désigné président de la Ligue internationale des jurisconsultes du Droit constitutionnel

Le président de la République, Kaïs Saïed, a été désigné ce lundi 16 novembre 2020, président de la Ligue internationale des jurisconsultes du Droit constitutionnel à l’occasion de son lancement aujourd’hui à la capitale qatarie Doha.

La ligue donnera sa première conférence annuelle à Tunis au mois de novembre prochain. La nomination du président a été annoncée en marge d’une rencontre ouverte organisée par l’Université Qatarie Lusail tenue en présence d’un grand nombre de professionnels des médias, d'intellectuels et de responsables des institutions économiques et médiatiques. Un grand nombre d'ambassadeurs de pays arabes et étrangers accrédités au Qatar étaient également présents.

Rappelons que Kaïs Saïed, effectue, du 14 au 16 novembre, une visite au Qatar. Il est prévu que cette visite se solde par la signature de 80 accords et mémorandums d'entente. Trois milliards de dollars seront ainsi alloués à des investissements dans les domaines des télécommunications, des banques et de l'immobilier. Un dépôt de 500 millions de dollars sera alloué pour soutenir les réserves du pays et 200 millions de dollars pour l'investissement dans la station touristique de Gammarth, a confirmé l'ambassadeur de Tunisie au Qatar au journal qatari Al Sharq.

M.B.Z