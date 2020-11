Jawhara Ettis démissionne dEnnahdha

Jawhara Ettis, membre du Conseil de la Choura et responsable de la jeunesse au sein du mouvement Ennahdha, a annoncé, dans un post publié ce lundi 9 novembre 2020 sur les réseaux sociaux, sa démission du parti islamiste.

« Je pensais que je servais mon pays à travers un mouvement politique qui porte un projet de réforme nationale avec des perspectives civilisationnelles fondées sur la conciliation entre l'islam et la démocratie. Un mouvement qui instaure une bonne gouvernance en son sein et à l'intérieur du pays, qui est géré de manière transparente et participative… je me suis retrouvée dans un projet qui ne sert les intérêts que d’une seule personne… », a écrit la dirigeante du parti pour expliquer ce départ.

Jawhara Ettis a déploré la nouvelle dynamique qui règne au sein du parti, celle qui se réduit à une guerre de positionnement et relègue au second plan l'élaboration de politiques publiques.

M.B.Z