Tech Trends By TT : linclusion digitale, véritable moyen de promotion sociale !

L’opérateur historique Tunisie Telecom a organisé, ce jeudi 5 novembre 2020, son premier webinaire Tech Trends By TT. Premier d’une série de webinaires trimestriels 100% digital, Tech Trends By TT a pour objectif principal de faciliter l’accès aux nouvelles tendances Tech et Business au niveau national et international.

Fidèle à sa réputation d’acteur majeur dans le développement des technologies futures, Tunisie Telecom œuvre à démocratiser l’accès à l’information et aux tendances via cette série d’événements. Placée sous le thème de « L’inclusion digitale, levier économique et social », cette première édition a été marquée par la participation de plusieurs experts du domaine, notamment : Tawfik Jelassi, professeur de stratégie et management des technologies, Christopher Fabian, senior advisor of Unicef venture, Zohra Yermeche, directeur du programme connect to learn Ericsson, Borhene Chakroun, directeur de l’éducation et de la formation Unesco…

Le coup d’envoi a été donné par le PDG de Tunisie Telecom, Sami Saïed qui a déclaré à l'occasion : « Tech Trends a été organisé parce que nous entamons une ère nouvelle de révolution digitale. Aucun secteur ne sera épargné par cette transformation digitale. Les techniques de la communication sont en train de transformer le quotidien et la vie de tous les citoyens. Nous sommes dans une ère sans précédent où l’accès à l’information et la connaissance est inévitable. Ainsi, de par sa position d’opérateur historique, Tunisie Telecom ne peut rester en marge de cette transition digitale ».

Sami Saïed a ajouté que l’objectif de cette série d’évènements est de rassembler des talents pour parler et développer les sujets d’actualité. « C’est un monde en perpétuel changement et évolution. Nous visons à éclairer les individus par rapport aux derniers développements du secteur, mais aussi pour les PME, à qui, cette transformation digitale est très profitable ».

D’autre part, le PDG de Tunisie Telecom est revenu sur le choix de la première thématique tournant autour de l’inclusion digitale. Dans ce contexte, il a assuré : « Aujourd’hui, on reproche aux télécoms la création d’inégalités au sein de la société. Or, les technologies de l’information et de la communication doivent constituer un moteur de développement, d’inclusion et de promotion sociale. Il faut absolument rattraper les inégalités régionales, pour cela, il est nécessaire de conjuguer tous les efforts, notamment, au niveau du gouvernement, afin d’assurer cette inclusion et en faire un véritable levier économique et social ».

S.H