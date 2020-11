Tech Trends BY TT - Tunisie Telecom organise le 5 novembre 2020 son premier Webinar

Tunisie Telecom organise ce jeudi 5 novembre 2020 son premier Webinar. Tech Trends BY TT est une série de Webinars 100% Digital ayant pour objectif principal de faciliter l’accès aux nouvelles tendances Tech et Business au niveau national et international.

L’opérateur national en tant qu’acteur majeur dans le développement des technologies de demain, œuvre à démocratiser l’accès à l’information et aux tendances via cette série d’événements.

Les objectifs de cette série de Webinars se présentent comme suit :

-Dynamism : Insuffler une nouvelle dynamique dans l’organisation des événements B2B

-Share of Knowledge : Partager l’expertise des différents acteurs Tech et Business au profit des Tunisiens

-Discovery : Faire découvrir et partager les dernières tendances Tech et Business ainsi que les orientations futures de la technologie.

La thématique du premier évènement est « L’inclusion digitale, levier économique et social ». Il s’agit donc d’un Webinar trimestriel retransmis en direct sur le compte LinkedIn de Tunisie Telecom, jeudi 5 novembre 2020 à 16h pour une durée de 90 minutes. Plusieurs experts du domaine y prendront part, notamment : Tawfik Jelassi, professeur de stratégie et management des technologies, Christopher Fabian, senior advisor of Unicef venture, Zohra Yermeche, directeur du programme connect to learn Ericsson, Borhene Chakroun, directeur de l’éducation et de la formation Unesco…