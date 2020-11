« Léveil », le nouveau livre de Mehdi Kattou

Le journaliste, animateur et spécialiste en communication, Mehdi Kattou, vient de sortir son nouveau livre « L’éveil », édité à compte d'auteur.

Il s’agit d’un essai sociopolitique qui traite de la question de la citoyenneté, dans une Tunisie post révolutionnaire dans laquelle il fait de moins en moins bon vivre, tant les vraies et saines valeurs ont déserté les lieux.

« La citoyenneté, la vraie, accomplie et aboutie. Tel est l’objet et la finalité de cet essai qui représente un appel à l’être et à l’individu à se libérer, s’affranchir et s’émanciper du joug de l’immobilisme, des certitudes et de l’urgence. Cet ouvrage est une prise de conscience du chaos qui a déferlé en silence. L’auteur a essayé de décoder une société dont les tares ont étouffé les vertus, de chercher de nouveaux horizons collectifs… », peut-on lire au dos du livre de Mehdi Kattou, qui nous invite ici à une profonde réflexion sur la civilité.

« L’éveil » se veut un bilan préalable à toute réflexion salutaire et une incitation à des questionnements essentiels pour toute action salvatrice.

Mehdi Kattou avait sorti en 2013 un premier ouvrage « Chronique d’une révolution avortée ».

M.B.Z