Faouzi Mehdi : Aucune mauvaise gestion des fonds Covid-19

Où sont passés les fonds collectés ainsi que les fonds dédiés par l’Etat pour contrer le Covid-19 ? C’est la question que se posent de plus en plus les Tunisiens avec la recrudescence de la propagation de la pandémie en Tunisie. Les interrogations se sont multipliées sur les réseaux sociaux, certains demandent même des comptes au gouvernement, alors que Global Young Leaders Organization parle carrément de corruption et de mauvaise gestion.

Interrogé samedi 10 octobre 2020 par la TAP à ce sujet, le ministre de la Santé Faouzi Mehdi a nié toute mauvaise gestion en soutenant qu’il n’y a aucun soupçon de corruption sur l’usage des fonds dédiés à la lutte contre l’épidémie.

Et d’affirmer que les fonds sont gérés par le ministère des Finances et non pas par le ministère de la Santé.

M. Mehdi a indiqué qu’il ne détient aucun dossier de corruption mais a évoqué une lenteur administrative notamment dans la gestion des appels d’offres publics pour l’acquisition d’équipements et de médicaments. Des vérifications standards mais assez lentes.

1.297 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés le 10 octobre courant en Tunisie. On a dénombré 22 décès en 24h.

I.N