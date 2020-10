La STB dément le rachat de 35% de son capital par la QNB Tunisie

La Société Tunisienne de Banque (STB) a démenti, ce jeudi 8 octobre 2020, dans un communiqué boursier, des rumeurs persistantes depuis quelques jours, ayant circulé sur certains sites électroniques et relayées par les réseaux sociaux, selon lesquelles la filiale tunisienne de la Qatar National Bank (QNB) s’apprêtait à acquérir 35% du capital social de la banque publique tunisienne.

« Soucieuse de garantir l’égalité devant l’information entre les investisseurs et le public, la STB tient à préciser que l’information ci-dessus véhiculée n’a aucun fondement officiel », lit-on dans ce document, en précisant que « cette mise au point parait nécessaire au regard de la loi et des valeurs fondatrices et toujours véhiculées par la STB, de son souci de clarification et de son devoir de transparence ».

L’institution financière estime en outre que « la diffusion de cette information relève à ce titre strictement de la responsabilité de ses auteurs ».