Kaïs Saïed présente ses condoléances au nouvel émir du Koweït

Le président de la République, Kaïs Saïed a adressé, ce mardi 29 septembre 2020, une lettre de condoléances au nouvel émir du Koweït, cheikh Nawaf al Ahmad al Jaber al Sabah suite au décès du cheikh Sabah al Ahmad al Jaber al Sabah.

Kaïs Saïed a considéré que le défunt était l’un des plus grands dirigeants des pays arabes, soulignant qu’il avait consacré sa vie au service de sa patrie.

Dans ce contexte, le chef de l’Etat a réitéré sa fierté des relations séculaires liant les deux pays depuis l’indépendance, rappelant le rôle et l’engagement du défunt dans l’entretien de ces relations et leur impulsion aux plus hauts niveaux.

Cheikh Sabah al Ahmad al Jaber al Sabah, est décédé ce mardi 29 septembre 2020, à l'âge de 91 ans. L’émir du Koweït est décédé aux États-Unis, où était hospitalisé depuis le mois de juillet après avoir été opéré dans son pays.

S.H