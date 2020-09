Précision de la BM à propos de laccès aux financements : les entreprises tunisiennes sont mieux servies que celles du Mena

Une récente analyse basée sur un rapport de la Banque mondiale (BM) et concluant à un échec des politiques monétaires de la Banque centrale de Tunisie et l’inaccessibilité au financement a fait l’objet d’une mise au point de la part de l’institution financière internationale qui estime que l’analyse fait dire au rapport plus que sa teneur.

Le bailleur de fonds explique ainsi que le rapport de 12 pages publié en anglais et conduit par le Groupe de la Banque mondiale, la BERD et la BEI, ne présente aucune analyse ou jugement de la politique monétaire des pays alors que le papier en question «exprime une opinion de la politique monétaire». Pour la BM, l’article comprend plusieurs «éléments trompeurs» et «ne fait aucune référence au soi-disant "dégâts économiques occasionnés par la politique de la BCT"». Et de souligner que «l’accès au financement comme contrainte du secteur privé n’est pas liée uniquement au financement bancaire au sens strict».

La Banque mondiale a tenu aussi à mettre en avant certains faits intéressants qui ressortent de l’étude :