Lhôpital de campagne d'El Menzah a une capacité daccueil de 84 lits

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a effectué ce samedi 19 septembre 2020, une visite inopinée à l’hôpital provisoire dédié aux patients Covid-19, installé dans la salle d’haltérophilie dans la cité sportive d’El Menzah.

Le chef du gouvernement a été informé des dispositifs mis en place par le cadre médical et paramédical et de son degré de préparation vu le nombre croissant de cas infectés. Il a également inspecté les équipements disponibles pour recevoir et traiter les patients, notamment avec le retour de la deuxième vague du Covid-19.

La capacité de cet hôpital de campagne est de 84 lits répartis en 4 unités et de 4 lits de réanimation, avec un espace supplémentaire qui sera préparé pour recevoir des patients si nécessaire. Cet hôpital a été créé et financé en partenariat entre les secteurs public et privé sous la tutelle du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Intégration professionnelle, dans le cadre des efforts de l'Etat pour lutter contre le Covid-19.

M.B.Z