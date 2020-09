Abdelkarim Hamdaoui, nouveau directeur général de Packtec

Abdelkarim Hamdaoui a été nommé à la tête du Centre Technique de l'Emballage et du Conditionnement succédant à Nada Lachaal. Cette dernière a été désignée en tant que directrice générale de l’infrastructure industrielle et technologique.

Cette nomination a été publiée, lundi 14 septembre 2020, sur la page officielle du Centre Technique de l'Emballage et du Conditionnement.

Né le 28 décembre 1979 à Kairouan, Abdelkarim Hamdaoui est titulaire d’un diplômé de l'École nationale d'administration, d’un master en sciences économiques et commerciales (l’entreprise et le marché européen) et d’une maîtrise en économie industrielle de l’Ecole Supérieure des Sciences Économiques et commerciales de Tunis.

Au début de sa carrière professionnelle, il avait occupé le poste d’Enseignant à l’université de Tunis et de Sfax durant 2005-2009 ensuite, il a rejoint l'École nationale d'administration.

Il a fait partie du comité du contrôle général des services publics où il a été chargé de plusieurs missions de contrôle et d’évaluation auprès des ministères notamment en ce qui concerne le transport, la santé, l’environnement, l’éducation, l’enseignement, l’agriculture et le commerce.

Il a contribué au contrôle de l’évaluation de l’action des municipalités dans le cadre du programme de Développement Urbain et de Gouvernance Locale.

En juin 2018, il a été nommé chargé de mission au cabinet du ministère de l’Industrie de l'Energie et des Mines. Il assure depuis le suivi de l’action gouvernementale et les relations avec l’assemblée des représentants du peuple.

