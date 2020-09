Hichem Mechichi rencontre des dirigeants du mouvement Echaâb

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi a reçu ce mardi 8 septembre 2020, le secrétaire général du mouvement Echaâb Zouheir Maghzaoui et le député du mouvement Haykel Mekki.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la communication et des consultations entre le gouvernement et les blocs parlementaires afin d’assainir le climat politique et discuter de certaines questions d’intérêt commun, note un communiqué de la Kasbah.

Rappelons que le mouvement Echaâb n'a pas accordé sa confiance au gouvernement Mechichi lors de la plénière au Parlement.

