US Open : Ons Jabeur tête de liste n°27

Le tirage au sort des tableaux hommes et femmes de l’US Open 2020 a eu lieu hier, jeudi 28 août 2020, à Flushing Meadows à New York.

La tenniswoman Ons Jabeur sera tête de série n°27 devenant la première tunisienne et arabe tête de série d’un tournoi du grand chelem. Un exploit qui réunit les deux catégories hommes et femmes.

Ons Jabeur affrontera au premier tour la Polonaise Katarzyna Kawa le 31 août.

L'US Open se déroulera cette année du 31 août au 13 septembre 2020 à l'USTA National Tennis Center, à Flushing Meadows, New York. A cause de la pandémie de Covid-19, le tournoi de Roland-Garros a été reporté et celui de Wimbledon a été annulé.

M.B.Z