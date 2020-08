« On fait quoi du vieux ? » : le nouveau livre de Lotfi Ben Sassi

La vieillesse, l’âge qui passe, le décalage, le déphasage, la vie, la mort, voici les thèmes choisis par le journaliste et caricaturiste Lotfi Ben Sassi pour son tout nouveau livre « On fait quoi du vieux?".

Maniant le verbe acerbe comme il sait le faire, Lotfi Ben Sassi donne la parole aux « vieux » ! Alliant texte et dessin, le père des Bokbok, les entraine ici dans un univers où se mêlent humour noir et questions existentielles.

Lotfi Ben Sassi a d’ailleurs l’art d’allier l’humour à la réflexion, c’est devenu depuis des décennies sa signature et il le fait encore une fois avec brio dans ce septième livre paru chez Edito.

« On fait quoi du vieux ? » est un régal pour les amateurs d’humour corrosif, il flirte avec le politiquement correct et se veut plus poignant que forcément drôle.

Lotfi Ben Sassi sera présent au Café Journal à La Marsa, le 8 septembre prochain, pour une séance de dédicaces.

M.B.Z