Hichem Mechichi entame ses consultations

Le candidat désigné pour former le prochain gouvernement, Hichem Mechichi, a eu une série de rencontres, ce mercredi 29 juillet 2020, avec des experts en économie et des représentants des organisations nationales, notamment, le président de la Conect Tarek Chérif, le président du SNJT, Néji Bghouri et l’expert en économie Taoufik Baccar.

Le président de la Conect, Tarek Chérif a indiqué dans une déclaration aux médias à l’issue de sa rencontre avec Hichem Mechichi, qu’il lui a recommandé la formation d’un gouvernement restreint de technocrates.

Tarek Chérif a considéré que la coordination au sein d’un tel gouvernement sera plus facile et plus efficace surtout que les ministres connaissent parfaitement leurs dossiers. « Je lui ai, également, présenté des propositions concernant les situations financières et économiques dont, principalement, l’amélioration du climat d’investissement et les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et du tourisme. Tous les secteurs peuvent être améliorés et ont la capacité d’impulser l’économie dès qu’ils possèdent les financements nécessaires », assure-t-il.

Le président du SNJT, Néji Bghouri s’est dit agréablement surpris par le soutien affiché de Hichem Mechichi à la liberté de presse et des médias, soulignant que le nouveau candidat à la Kasbah croit en cette liberté pour la réussite du modèle démocratique.

Il a ajouté que le candidat à la Primature est ouvert aux différentes composantes de la société civile et accorde une importance aux droits et aux libertés ainsi qu’au partenariat entre le gouvernement et les organisations professionnelles. « Hichem Mechichi a indiqué que les consultations avec les partis politiques démarreront après l’Aïd El Idha, et que la journée de demain sera consacrée à des rencontres avec d’autres personnalités et organisations nationales », a déclaré M. Bghouri précisant que le syndicat des journalistes est concerné par la stabilité dans le pays et la poursuite de l’action des institutions de l’Etat.

L’expert en économie et ancien gouverneur de la Banque centrale, Taoufik Baccar a considéré que la désignation de Hichem Mechichi aura un impact positif sur l’administration tunisienne et sur son rendement. « J’ai présenté à M. Mechichi mon évaluation personnelle de la situation économique du pays et les priorités du prochain gouvernement. A court terme, il sera nécessaire de mettre en place des mesures économiques et sociales urgentes afin de réduire l’impact de la crise liée au Covid-19, outre la nécessité d’élaborer une stratégie pour réinstaller les entreprises industrielles. Sur le moyen terme, je lui ai proposé certaines recommandations, principalement la nécessité de revoir les réformes pour rétablir le processus de développement, outre l’importance de maitriser le taux d’endettement puisqu’il a atteint un niveau dangereux pour la Tunisie ».

S.H