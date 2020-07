Mabrouk Korchid : Tunisiens, descendons dans les rues !

Le député démissionnaire de Tahya Tounes et ancien ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières, Mabrouk Korchid, a dressé un tableau noir de la situation politique actuelle en Tunisie.

Evoquant les contestations sociales, des renseignements confirmés sur une mobilisation au terrorisme encouragée par les conflits internes, le politicien a appelé les Tunisiens patriotes à assumer leurs responsabilités.

« Je m’adresse au Sahel – au poids démographique et électoral considérable –, laisser le pays aux gangs qui viennent de l’extérieur ne fera qu’aggraver la situation. Faites, donc, votre devoir (…). Je m’adresse aux gens dans le Sud, au Sud-Ouest et Sud-Est, au Centre : la Tunisie nous est chère. Les patriotes qui ont libéré ce pays l’ont fait pour ses enfants (…). Nous ne laisserons jamais ce pays en proie aux gangs. Nous sommes appelés à jouer notre rôle. Il est temps de mettre un terme à cette période et à ce régime politique qui a conduit la Tunisie à la crise. Il faut mettre un terme à la triste situation (dans laquelle baigne) le Parlement qui ne sert que les intérêts des personnes, des individus et des allégeances et non l’intérêt de la Tunisie. Il faut mettre un terme à la situation malheureuse de la présidence du gouvernement. Il faut mettre un terme à l’ambiguïté du président de la République. Les Tunisiens doivent prendre l’initiative. Tunisiens et Tunisiennes (…) descendons dans les rues ! ».

Mabrouk Korchid réagit, dans cette vidéo, aux scandales et conflits qui secouent actuellement le pouvoir en place. Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, est, rappelons-le, soupçonné de conflit d’intérêts. La coalition au pouvoir, en proie aux tiraillements, vacille. Le Parlement est, lui, devenu un vrai cirque où les députés – aveuglés par leurs divergences idéologiques – se chicanent et s’insultent pour tout et rien.

N.J.