Kaïs Saïed : Il existe des tentatives de faire "exploser" lEtat de lintérieur

Le président de la République, Kaïs Saïed a indiqué, ce jeudi 9 juillet 2020, lors de la réunion du conseil des armées et des dirigeants sécuritaires que la Tunisie traverse l’une des phases les plus dangereuses assurant qu’il existe des tentatives de faire « exploser » l’Etat.

Le président de la République a mis en garde contre les tentatives visant l’Etat et ses institutions. « Le danger nous guette de l’intérieur et non de l’extérieur. La menace contre l’Etat passe à travers le ciblage de ses institutions. Et parmi ces dangers, les tentatives d’impliquer l’armée dans les conflits politiques. Or, cette institution, tout comme l’institution sécuritaire, ont toujours su rester à l’écart des tiraillements ».

Dans ce contexte, il a indiqué que ce qui s’est passé au Sud du pays les deux derniers jours dépasse les limites du raisonnable. « Cependant, j’ai toujours confiance en la sagesse des Tunisiens et des habitants de Tataouine et Rmada en particulier. Ils sont capables de calmer la situation et faire primer l’intérêt suprême du pays. Personne ne peut remettre en cause la légitimité des protestations tant qu’elles sont pacifiques et dans le cadre du respect de la loi ». Kaïs Saïed a assuré qu’il est prêt à recevoir les représentants de la région pour discuter avec eux comme il l’a toujours fait.

D’autre part, il a indiqué que la situation politique nécessite une certaine responsabilité et conscience. « Ceux qui attisent les feux de la zizanie finiront par être les premiers à se brûler », a-t-il clamé.

S.H