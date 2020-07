Elyes Fakhfakh se réunit avec les partenaires économiques internationaux de la Tunisie

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a présidé, ce mercredi 8 juillet 2020, une réunion de haut niveau en visioconférence, consacrée à l'étude et au suivi du développement des relations financières et économiques entre la Tunisie et ses principaux partenaires internationaux et des perspectives de partenariat et de coopération à la lumière des défis économiques posés par la pandémie de Covid-19.

La réunion s’est tenue en présence du Commissaire européen à la Politique de voisinage, Oliver Varhelyi, de l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, Patrice Bergamini, et des représentants des principales institutions financières internationales, dont la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Agence française de développement, la Banque africaine de développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

Elyes Fakhfakh a souligné, à cette occasion, le soutien continu que la Tunisie a reçu de ses différents partenaires et qui s'est renforcé face aux besoins de financement supplémentaires lors de la crise sanitaire causée par le nouveau coronavirus. Il a également donné un aperçu du plan de sauvetage économique sur lequel le gouvernement s'est engagé pour faire face aux répercussions de la crise en Tunisie et affirmé que les mesures urgentes ne toucheront pas le budget alloué à l’investissement.

Les différents partenaires internationaux ont, pour leur part, réaffirmé leur soutien à la Tunisie et leur engagement à l’accompagner dans la mise en œuvre des réformes et projets programmés dans les domaines économique et social.

M.B.Z