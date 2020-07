Nizar Yaïche : une série dinitiatives pour encourager linvestissement

Le ministre des Finances, Nizar Yaïche a annoncé, ce lundi 6 juillet 2020, sur son profil LinkedIn, une série de nouvelles initiatives, à concrétiser en 2020, à destination des jeunes, chercheurs, docteurs et entrepreneurs, voulant investir en Tunisie.

Parmi les initiatives proposées :

- Un projet de loi pour encourager les entreprises à renforcer la coopération avec les chercheurs, les universités et les technopoles,

- Un programme de conversion à l'entrepreneuriat innovant pour cibler 1000 docteurs

- Un fonds, closing initial 240 MDT pour financer les projets d’innovation

- Un mécanisme de financement de 3 MDT pour le soutien des Startups labellisées et impactées par la crise Covid-19

- Un fonds de garantie des Startups : mécanisme de garantie des participations dans les Startups, 10 MDT

- Un programme d'appui à l'écosystème des Startups, d’une valeur de 20 MDT, pour financer les recherches et innovation des porteurs des projets

- Un programme pilote de Startups d'Etat d’une valeur de 50 MDt et un Lab d'Innovation de l'Etat d’une valeur de 10 MDT. Le Ministère des Finances proposera 5 projets innovants pour de nouvelles start-ups.

Le ministre des Finances a conclu en indiquant « Les jeunes créateurs, les chercheurs, les entrepreneurs Tunisiens et Amis de la Tunisie ont tout notre soutien et sont au cœur de notre stratégie C’est avec la seule prise d’initiative, la créativité et le travail que nous nous tracerons un autre chemin. Ce sont les ingrédients du succès. Il se trouve que nous les avons déjà dans nos jeunes! ».

