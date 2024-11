Cours particuliers : l’État peut interdire, les enseignants font ce qu’ils veulent

Une nouvelle fois, et comme chaque année, le ministère de l’Éducation diffuse une note rappelant la loi interdisant aux enseignants de donner des cours particuliers. Et comme chaque année, certains enseignants envoient balader la note ministérielle et continuent à faire ce qu’ils veulent. Pour eux, les élèves sont comme une poule aux œufs d’or et ils ne peuvent pas s’en passer en dépit de la loi, des notes ministérielles et de la déontologie.

Il ne se passe quasiment pas une année sans que le ministère de l’Éducation ne publie une note sur la question des cours particuliers et rappeler décret n° 1619 de l'année 2015, qui définit les conditions d'organisation des cours de soutien et des cours particuliers au sein des établissements scolaires publics. En dépit des rappels annuels récurrents, le phénomène se poursuit sans répit.

Pour donner des leçons et formuler des interdictions, les enseignants du secteur public sont les champions toutes catégories. En revanche, quand il s’agit de donner l’exemple, ils deviennent les derniers de la classe.

C’est ce que l’on peut dire du phénomène des cours particuliers, sujet qui revient chaque année à la une de l’actualité. Et pour cause, puisqu’une partie des enseignants refuse encore et toujours de se conformer à la loi et continue de donner des cours particuliers à domicile à leurs propres élèves, ce qui pousse le ministère à rappeler chaque année les dispositions légales et menacer de sanctions disciplinaires et de poursuites judiciaires.

Sur le plan strictement moral et des principes généraux, la déontologie des enseignants repose sur des principes tels que l'impartialité, l'égalité des chances pour tous les élèves et le respect de l'éthique professionnelle. Lorsqu'un enseignant donne des cours particuliers à ses élèves en dehors de son cadre professionnel, il les favorise, puisque leurs parents lui offrent une rémunération. Encore davantage si cette rémunération est importante.

En donnant des cours particuliers à des élèves et pas à d'autres, cela crée une inégalité de traitement qui va à l'encontre du principe d'égalité des chances. Il y a enfin un conflit d’intérêts puisqu’il y a un lien direct entre les cours particuliers et le programme scolaire, puisque ces cours sont donnés dans un cadre informel.

L’enseignant donne par ailleurs le mauvais exemple à ses élèves-clients. Il viole ouvertement la loi et c’est ce qu’il leur enseigne, en substance. Comment obliger un jeune à respecter la loi et devenir un citoyen modèle si son enseignant la viole ouvertement et impunément.

Au-delà de toutes ces restrictions déontologiques, il est bon de noter que les centaines de millions de dinars des cours particuliers échappent totalement au fisc. C’est de l’argent sale par excellence. On imagine mal qu’un enseignant de cours particuliers va inscrire ces revenus sur sa déclaration d’impôt annuelle, alors que la loi lui interdit de les dispenser.

Le phénomène est loin d’être anodin et circonscrit dans des régions urbaines aisées. Il est généralisé.

Une étude réalisée fin 2023 par le professeur Mounir Hassine pour le compte du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), jette toute la lumière sur le phénomène. Intitulée « les dépenses de la société pour l’enseignement, entre l’illusion de la gratuité et les difficultés financières de la famille », l’étude a été réalisée au gouvernorat de Monastir et a touché quelque 954 élèves et étudiants tous cycles confondus.

D’après l’étude, 67% des élèves du primaire suivent des cours particuliers dont 51 % chez leurs propres enseignants et 42% dans le propre domicile de ces enseignants. Les prix oscillent entre vingt et 250 dinars par mois et 7% oscillent entre 180 et 250 dinars par mois.

Au collège, 61% des élèves du gouvernorat suivent des cours particuliers pour des prix oscillant entre 25 et 270 dinars par mois. 61% des cours particuliers sont dispensés dans le domicile de l’enseignant, 23% par le propre enseignant de l’élève et 44% par un enseignant du même collège.

Au secondaire, ça se corse. 80% des élèves reçoivent des cours particuliers. Au bac, ça se corse encore davantage avec 93%. Interrogés sur leurs préférences, 86% des lycéens déclarent qu’ils préfèrent recevoir leurs cours particuliers en dehors de l’enceinte scolaire, c’est-à-dire exactement ce qu’interdit la loi.

71% des cours particuliers du secondaire sont donnés dans le domicile de l’enseignant, 16% par le propre enseignant et 42% par un enseignant du même lycée. Les prix des cours particuliers du lycée sont encore plus importants et oscillent entre trente et 385 dinars par mois, d’après l’étude du FTDES. Le coût mensuel moyen est de 120 dinars, mais le prix est doublé à la fin de l’année pour le baccalauréat, remarque l’auteur de l’étude. Moins cher que les cours dispensés par les enseignants de certains lycées privés (système français) où le cours particulier de mathématiques est de 400 dinars par séance.

Au supérieur, le phénomène ne se tarit pas trop, bien qu’il ne tombe plus sous le coup du décret 1619. 56% des étudiants suivent des cours particuliers, dont 19% chez leurs propres enseignants et 73,4% chez un enseignant de la même institution universitaire. 59% de ces cours particuliers se déroulent dans le propre domicile de l’enseignant. Le coût de la séance de deux-trois heures oscille entre trente et quarante dinars et la séance est donnée pour une moyenne de sept étudiants en même temps. Certains enseignants ont des prix fixes et organisent une table de six étudiants à trois cents dinars la séance, soit cinquante dinars par étudiant. Le prix est doublé en fin d’année.

L’étude du FTDES fait une projection annuelle (sur dix mois) sur l’ensemble du pays et estime le montant total du « marché » des cours particuliers en Tunisie à quelque 1.468.269.970 dinars pour les seuls cours donnés au primaire et au secondaire. Soit près de 1,5 milliard de dinars qui échappe totalement au fisc. Au détail, on a 76.675.723 dinars au primaire, 24.465.951 dinars au collège et 45.685.323 au secondaire.

Avec de tels montants, il est clair qu’il s’agit d’un gros phénomène national qui touche presque l’ensemble des familles tunisiennes, toutes catégories sociales et régions confondues.

Outre les atteintes à la déontologie et à la loi et la fraude fiscale, le phénomène casse une idée largement répandue, celle de la gratuité de l’enseignement en Tunisie. Ces chiffres démentent catégoriquement cette idée.

En dépit de l’ampleur, le ministère se suffit à des communiqués annuels et quelques déclarations ministérielles sans lendemain. Le décret 1619 a beau menacer de sanctions disciplinaires et de poursuites judiciaires, les enseignants continuent à faire ce qu’ils veulent, comme le démontre l’étude du FTDES. Ils sont censés éduquer nos enfants (puisque le ministère s’appelle bien ministère de l’Éducation et non ministère de l’Enseignement) et les préparer à devenir des citoyens modèles dans la société, or le fait est qu’ils font tout l’inverse. Par leur irrespect de la loi et leur atteinte à la déontologie de leur propre corporation, ces enseignants sont le mauvais exemple pour les enfants.

La raison de cette indiscipline du corps enseignant ? Les parents bien entendu qui cèdent au chantage (pour ne pas dire racket), mais aussi à l’État qui est loin de passer à l’exécution de ses menaces annuelles.

Si le ministère poursuit réellement les enseignants qui violent la loi et médiatise largement les sanctions disciplinaires et les poursuites judiciaires (qui doivent être répressives et dissuasives), jamais les cours particuliers ne seraient devenus une véritable industrie et un marché pesant presque 1,5 milliard de dinars.

Raouf Ben Hédi

Cliquer ici pour télécharger l’intégralité de l’étude du FTDES