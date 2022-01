Raoudha Karafi affirme recevoir des menaces

La juge et présidente d’honneur de l’Association des magistrats tunisiens (AMT), Raoudha Karafi, a annoncé, dans la soirée de samedi 22 janvier 2022, qu’elle avait reçu des menaces sans en préciser la nature ou la teneur.

Dans un post sur sa page Facebook, elle a ajouté qu’elle répondrait à ces menaces ultérieurement exprimant sa gratitude envers toutes les personnes qui l’ont soutenue, y compris celles qui ne partagent pas son opinion.

« En temps de grande crise, vous vous trouvez face à deux choix, soit vous gardez le silence, soit vous parlez suivant ce que le devoir et la responsabilité exigent (…) Le choix n’est pas facile, car parler en ces temps difficiles a un coût que nous avons déjà payé et que nous continuons à payer. Toutefois, j’ai choisi de parler et de m’exposer pour dire ce que je vois réellement (…) », a-t-elle écrit faisant allusion aux insultes auxquelles elle a dû faire face sur le plateau de Yahdoth fi Tounes sur la chaîne Hannibal TV.

Un clash a, rappelons-le, éclaté vendredi soir entre la juge et un des soutiens de l’entreprise Kaïs Saïed. Suite à quoi la juge a quitté le plateau télévisé.

N.J.