Qu'est-ce que le « trolley dilemma » ?

Le « trolley dilemma » est un dilemme moral qui pose la question de savoir s'il est éthique de sacrifier une vie pour en sauver plusieurs autres dans certaines situations critiques.

Le scénario classique du trolley dilemma implique un train qui roule hors de contrôle sur une voie ferrée, et qui se dirige vers un groupe de cinq personnes qui se trouvent sur la voie. Vous êtes sur un pont au-dessus de la voie, à côté d'un levier qui peut changer la direction du tramway sur une autre voie. Cette autre voie ne comporte qu'une seule personne. Vous avez le choix, laissé le tramway continuer sa trajectoire et tuer les cinq personnes, ou bien actionner le levier pour changer la trajectoire du tramway sur l'autre voie et tuer seulement une personne.

Ce dilemme moral soulève des questions complexes sur la valeur de la vie, la responsabilité morale, la justice, la culpabilité et les conséquences de nos actions. Il a été largement étudié en philosophie morale et en psychologie, et a suscité de nombreuses discussions et débats.

Le trolley dilemma soulève plusieurs questions éthiques et morales, notamment :

La question de l'utilitarisme : Faut-il agir pour maximiser le nombre de vies sauvées ? Dans ce cas, la décision serait de changer la direction du tramway sur l'autre voie pour sauver cinq vies plutôt qu'une seule.

La question de la responsabilité morale : Si vous décidez d'actionner le levier pour sauver cinq vies, êtes-vous responsable de la mort de la personne sur l'autre voie ? Est-ce que cette responsabilité est différente si vous n'agissez pas du tout et laissez le tramway tuer les cinq personnes sur la voie d'origine ?

La question de la valeur de la vie : Est-ce que toutes les vies ont la même valeur, ou y a-t-il des circonstances dans lesquelles certaines vies sont plus importantes que d'autres ?

La question de la culpabilité : Si vous décidez de ne rien faire et de laisser le tramway continuer sur sa trajectoire originale, êtes-vous responsable de la mort des cinq personnes sur la voie ? Est-ce que cela change si vous avez la possibilité d'agir mais que vous décidez de ne pas le faire ?

La question des conséquences : Si vous décidez d'actionner le levier pour changer la trajectoire du tramway, quelles sont les conséquences de cette décision ? Est-ce que vous pouvez prédire avec certitude que sauver cinq vies est la meilleure décision ? Quelles sont les conséquences de sacrifier une vie pour en sauver d'autres ?

Ces questions soulignent la complexité de la prise de décision morale et éthique dans des situations où il n'y a pas de choix facile ou clair.

L'origine du trolley dilemma est incertaine, mais elle est souvent attribuée au philosophe britannique Philippa Foot, qui l'a présentée dans un article de 1967 intitulé "The Problem of Abortion and the Doctrine of Double Effect". Depuis lors, le scénario a été modifié et adapté de diverses manières pour inclure différentes variables et mettre en évidence différentes questions éthiques.

L'objectif du trolley dilemma est d'explorer les questions complexes de la prise de décision morale et éthique dans des situations où il n'y a pas de choix facile ou clair. Le scénario met en évidence des conflits entre des valeurs morales telles que la vie, la responsabilité, la justice et les conséquences de nos actions. En examinant ces questions, les philosophes et les psychologues cherchent à mieux comprendre comment les gens prennent des décisions morales et à développer des théories éthiques plus solides et plus nuancées.

Le trolley dilemma est un scénario de pensée qui a inspiré de nombreux résultats surprenants et intéressants dans les domaines de la philosophie morale et de la psychologie. Une des observations les plus fascinantes est que les gens sont plus enclins à sacrifier une vie pour en sauver plusieurs autres s'ils peuvent le faire en ne faisant rien plutôt qu'en commettant une action active. Cette observation est connue sous le nom " d'effet du contact personnel", qui suggère que les gens sont plus sensibles à la culpabilité et à la responsabilité morale lorsqu'ils commettent des actions actives plutôt que de ne rien faire.

Les résultats de la recherche ont également montré que les réponses au trolley dilemma sont influencées par un certain nombre de facteurs tels que la culture, la religion, l'âge, le sexe et l'éducation. Par exemple, les personnes de cultures collectivistes ont tendance à être plus enclines à sacrifier une vie pour en sauver plusieurs autres que les personnes de cultures individualistes.

En outre, les réponses au trolley dilemma sont également influencées par des facteurs émotionnels tels que l'empathie et la peur. Les personnes qui sont plus empathiques ont tendance à être plus enclines à sacrifier une vie pour en sauver plusieurs autres, tandis que les personnes qui ont plus peur ont tendance à être moins enclines à agir.

Enfin, les résultats de la recherche ont montré que les réponses au trolley dilemma peuvent varier en fonction de la formulation du scénario et des variables qui y sont incluses. Par exemple, si le choix implique de sacrifier une vie pour en sauver plusieurs autres mais que la personne à sauver est un membre de la famille, les gens ont tendance à être plus enclins à agir pour sauver leur proche. Tout cela souligne la complexité de la prise de décision morale et suggère que les résultats du trolley dilemma doivent être interprétés avec prudence.

Les recherches sur le trolley dilemma ont également montré que la prise de décision morale évolue au fil du temps et peut être influencée par l'expérience, l'éducation et l'exposition à différents types de scénarios moraux. En somme, les résultats suggèrent que la prise de décision morale est un processus complexe qui est influencé par de nombreux facteurs, soulignant l'importance d'une réflexion approfondie sur les questions morales et éthiques, ainsi que l'importance de l'empathie et de la compréhension des valeurs culturelles dans notre prise de décision morale.