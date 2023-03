Les 17 objectifs de développement durable des Nations unies

Les Nations unies ont défini le développement durable comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Cette définition a été formulée pour la première fois dans le rapport Brundtland de 1987, intitulé "Our Common Future".

Le développement durable est donc un concept qui met l'accent sur la nécessité de concilier les dimensions économiques, sociales et environnementales du développement, de manière à ce que les générations actuelles puissent répondre à leurs besoins sans compromettre les chances des générations futures de répondre aux leurs.

Les Nations unies ont également formulé un ensemble d'objectifs de développement durable (ODD), qui constituent un plan d'action mondial pour le développement durable à l'horizon 2030. Les ODD comprennent 17 objectifs et 169 cibles qui visent à éradiquer la pauvreté, à lutter contre les inégalités, à promouvoir la croissance économique durable, à protéger l'environnement et à renforcer la paix et la justice dans le monde entier.

Les 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies sont un plan d'action mondial pour le développement durable à l'horizon 2030. Voici une brève explication de chacun des objectifs :

Pas de pauvreté : éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et réduire les inégalités économiques.

Faim "zéro" : mettre fin à la faim, assurer la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition.

Bonne santé et bien-être : améliorer la santé et le bien-être de tous, en garantissant un accès équitable aux soins de santé.

Education de qualité : garantir une éducation de qualité pour tous, de l'école primaire à l'université.

Égalité entre les sexes : promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles.

Eau propre et assainissement : garantir l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous.

Énergie propre et d'un coût abordable : garantir l'accès à une énergie propre et d'un coût abordable pour tous.

Travail décent et croissance économique : promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, avec un emploi décent pour tous.

Industrie, innovation et infrastructure : développer des infrastructures résilientes, promouvoir l'innovation et soutenir l'industrialisation durable.

Inégalités réduites : réduire les inégalités économiques, sociales et territoriales.

Villes et communautés durables : rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables.

Consommation et production responsables : promouvoir des modes de consommation et de production durables et responsables.

Action pour le climat : prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses effets.

Vie aquatique : protéger et restaurer les écosystèmes marins et côtiers, et préserver la vie aquatique.

Vie terrestre : protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes terrestres, gérer durablement les forêts et lutter contre la désertification, la dégradation des sols et la perte de biodiversité.

Paix, justice et institutions efficaces : promouvoir la paix, la justice et des institutions fortes et efficaces.

Partenariats pour la réalisation des objectifs : renforcer les partenariats mondiaux pour le développement durable, la coopération et le partage de connaissances, de technologies et de ressources.

Ces 17 objectifs de développement durable sont interdépendants et s'appuient sur les trois piliers du développement durable, l'économie, la société et l'environnement. Les ODD doivent être atteints de manière intégrée et globale afin de construire un avenir plus juste, plus durable et plus prospère pour tous.

L'objectif principal des 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies est de mettre en place un plan d'action mondial pour le développement durable à l'horizon 2030. Les ODD visent à résoudre les grands défis mondiaux tels que la pauvreté, la faim, l'inégalité, le changement climatique et la dégradation de l'environnement, entre autres.

Les ODD ont été adoptés par tous les États membres de l'ONU en 2015, et ils sont considérés comme un appel universel à l'action pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous.

Les ODD sont également conçus pour être interdépendants et complémentaires, ce qui signifie que les progrès réalisés dans un objectif peuvent avoir des impacts sur la réalisation des autres objectifs. Ils encouragent également une approche intégrée pour le développement, en reconnaissant que l'économie, la société et l'environnement sont interconnectés et doivent être pris en compte ensemble pour atteindre un développement durable.

Les pays les moins avancés (PMA) sont un groupe de pays qui ont été identifiés par les Nations unies comme étant les plus pauvres et les moins développés du monde. Il y a actuellement 46 pays qui sont considérés comme des PMA par l'ONU.

Ces pays ont été identifiés en fonction de trois critères principaux, leur faible revenu, leur faible niveau de capital humain et leur vulnérabilité économique. Les critères précis utilisés par l'ONU pour identifier les PMA sont régulièrement revus et mis à jour.

Les PMA sont confrontés à des défis tels que la pauvreté extrême, le manque d'infrastructures de base, les conflits, les catastrophes naturelles, les maladies et d'autres formes de vulnérabilité économique. L'ONU a mis en place des programmes et des initiatives pour aider les PMA à faire face à ces défis et à accélérer leur développement économique et social. Les conférences des Nations unies sur les PMA, comme celle qui s'est tenue en janvier 2022, sont une occasion pour les pays membres de l'ONU de discuter de ces enjeux et de prendre des engagements pour soutenir les PMA dans leur développement.

L'objectif principal de la Conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés (PMA) est de discuter des défis de développement et des besoins spécifiques des PMA, et de définir des stratégies et des engagements pour les aider à accélérer leur développement économique et social. Les PMA sont confrontés à des défis tels que la pauvreté extrême, le manque d'infrastructures de base, les conflits, les catastrophes naturelles, les maladies et d'autres formes de vulnérabilité économique, et la Conférence des Nations unies sur les PMA est une occasion pour les pays membres de l'ONU de discuter de ces enjeux et de prendre des mesures pour y répondre.

Les objectifs spécifiques de la Conférence des Nations unies sur les PMA peuvent varier en fonction de la situation actuelle des PMA et des priorités de développement du moment. Par exemple, lors de la cinquième Conférence des Nations unies sur les PMA en 2022, les objectifs principaux étaient de mobiliser des ressources pour les PMA, de promouvoir des partenariats public-privé, de renforcer les capacités dans les domaines tels que l'éducation, la santé, l'énergie et la finance, et d'accélérer la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable dans les PMA. Les discussions lors de la conférence ont également porté sur d'autres enjeux tels que les changements climatiques, l'égalité des sexes et les droits de l'homme.