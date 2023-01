Les passeports les plus puissants en 2023

Le classement Henley des passeports est un classement mondial des pays fondé sur la liberté de circulation des citoyens. Il est établi par le cabinet londonien d’avocats Henley & Partners, et se base sur des données fournies par l’Association du transport aérien international (IATA).

Il existe plusieurs classements des passeports en fonction de leur puissance de voyage. Un des classements les plus connus est celui établi par l'indice de puissance de passeport, qui est basé sur le nombre de pays auxquels les citoyens d'un pays ont accès sans visa ou avec un visa à l'arrivée.

Selon le Henley Passport Index , les passeports les plus puissants au monde en 2023 sont :

- Japon (193 destinations)

- Singapour et Corée du Sud (192)

- Allemagne et Espagne (190)

- Finlande, Italie et Luxembourg (189)

- Autriche, Danemark, Pays-Bas et Suède (188)

- La France est classée 6ème avec un accès à 187 pays, tout comme l’Irlande, le Portugal et le Royaume-Uni.

- Belgique, États-Unis, Norvège, Nouvelle-Zélande, République tchèque et Suisse (186).

Les passeports les moins puissants en 2023 sont l’Afghanistan, Irak ,Syrie , Pakistan, Yémen, Somalie et Népal et Palestine avec accès à 27, 29, 30, 32, 34, 35 et 38 pays respectivement.

L’indice est basé sur la comparaison de l’accès de 199 passeports à 227 destinations. Il ne prend pas en compte les restrictions de voyage temporaires dues à la pandémie de Covid-19.

Il est important de noter que ces classements peuvent varier légèrement d'une année à l'autre en raison des changements dans les politiques d'immigration et de visa des différents pays.

Il existe plusieurs types de classements des passeports, chacun basé sur des critères différents. Certains des classements les plus courants incluent:

- L'indice de puissance de passeport, qui classe les passeports en fonction du nombre de pays auxquels les citoyens d'un pays ont accès sans visa ou avec un visa à l'arrivée.

- L'indice de liberté de voyage, qui prend en compte non seulement le nombre de pays auxquels un passeport donne accès, mais également d'autres facteurs tels que les restrictions de voyage, les durées de séjour maximales autorisées, et les exigences en matière de visa.

- Classement Visa Restriction Index, qui mesure le nombre de point de visa ou de visa à l'arrivée sur un total de 218 pays et territoires.

- Classement Henley Passport Index, qui mesure le nombre de pays auxquels un détenteur de passeport peut accéder sans visa, avec un visa à l'arrivée ou avec un visa électronique.

Il existe plusieurs types de passeports:

- Passeport régulier

- Passeport diplomatique

- Passeport spécial

- Passeport temporaire

Le type de passeport est indiqué sur la couverture. Un passeport ordinaire n’aura pas le mot « passeport » souligné, tandis qu’un passeport diplomatique aura le mot « passeport » souligné et un symbole d’un cercle à l’intérieur d’un rectangle.

Les passeports électroniques n’ont pas le mot « passeport » souligné[. Les passeports biométriques, qui ont été introduits en juin 2009, ont également le mot « passeport » souligné et un symbole d’un cercle à l’intérieur d’un rectangle.