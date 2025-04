Lutte contre le criquet pèlerin : 1265 hectares traités dans le sud tunisien

Imprimer

Mouna Mhafdhi, représentante de la directrice générale de la santé végétale et du contrôle des intrants agricoles au ministère de l’Agriculture, a annoncé mardi 8 avril 2025 que 1 265 hectares ont été traités jusqu’à présent dans le cadre de la lutte contre le criquet pèlerin dans le sud tunisien, dont 395 hectares par voie aérienne.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, la responsable a souligné que tous les services concernés sont en état d’alerte et de vigilance afin de préserver la sécurité alimentaire du pays. Elle a précisé que les essaims de criquets se trouvent actuellement dans les zones désertiques de cinq gouvernorats, sans avoir atteint les cultures ni la couverture végétale.

Elle a également indiqué que les opérations de surveillance et de lutte se poursuivent activement, mobilisant tous les moyens logistiques et équipements disponibles dans les gouvernorats de Tataouine, Médenine, Kébili, Tozeur et Gabès. « Dès qu’un groupe de criquets franchit la frontière tunisienne, les interventions sont déclenchées immédiatement », a assuré Mme Mhafdhi.

Elle a enfin rappelé que « le premier groupe de criquets avait pénétré en Tunisie le 12 mars dernier, en provenance de Libye ».

M.B.Z