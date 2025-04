Rejet d’un prêt de 80 millions d’euros : Riadh Jaidane défend la position de l’ARP et critique l’opacité gouvernementale

Le député à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Riadh Jaidane, est intervenu, mardi 8 avril 2025, sur les ondes de Jawhara FM au sujet du rejet d’un prêt de 80 millions d’euros de l'Agence fançaise de développement.

« Le fait que l’ARP rejette un prêt n’est qu’un signe de bonne santé », a expliqué M. Jaidane, en réponse à la question de Hatem Ben Amara. « Lors de l’étude de ce projet, il y a eu un grand débat au sein de l’ARP sur ce prêt en particulier, mais aussi sur la politique d’endettement en général », a-t-il poursuivi. Il a précisé qu’à chaque séance parlementaire consacrée à l’adoption d’un prêt, les questions des députés restent sans réponses concrètes de la part des membres du gouvernement.

« Nous avons revendiqué à maintes reprises un audit approfondi sur l’utilisation des précédents prêts », a ajouté Riadh Jaidane. Il a également indiqué que le prêt en question devait être versé aux banques, qui se chargeraient ensuite de financer les petites et moyennes entreprises (PME). « Nos banques réalisent des bénéfices faramineux, et maintenant, vous voulez qu’on adopte un prêt pour leur fournir des fonds afin qu’elles financent les PME ? », s’est-il interrogé, tout en affirmant que le représentant du gouvernement n’a pas été en mesure de fournir des réponses convaincantes aux questions des députés.

Concernant l’expulsion de plusieurs migrants tunisiens en situation irrégulière en France et en Europe en général, l’invité de l’émission « Sbeh El Ward » a expliqué que ces expulsions s’inscrivent dans le cadre d’accords bilatéraux entre la Tunisie et la France, notamment celui conclu au milieu des années 1960 et révisé en 2007. Il a ensuite dénoncé l’absence d’engagement de l’ARP en matière de diplomatie parlementaire, critiquant la vision du bureau de l’ARP, qu’il juge dépourvue des principes fondamentaux de la diplomatie parlementaire.

« Les expulsions de Tunisiens en situation irrégulière en France ne se sont pas intensifiées. En réalité, rien n’a changé, ce sont les mêmes procédures qui sont en place depuis plusieurs années », a conclu Riadh Jaidane, dénonçant les manipulations de certains opposants qui, selon lui, cherchent à déstabiliser le pays.

H.K