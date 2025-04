Sommet tripartite au Caire : appel à un cessez-le-feu immédiat à Gaza

Imprimer

Les dirigeants de l’Égypte, de la France et de la Jordanie se sont réunis au Caire, lundi 7 avril 2025, pour un sommet tripartite consacré à la situation humanitaire et politique de plus en plus dramatique dans la bande de Gaza. Cette rencontre intervient alors que les frappes militaires israéliennes ont repris, aggravant la crise dans la région et rendant les conditions de vie des civils encore plus précaires.

À l’issue du sommet, les trois chefs d’État ont lancé un appel urgent à un retour immédiat au cessez-le-feu. Objectif : protéger les civils palestiniens et garantir un accès humanitaire rapide, massif et sans entrave. Un communiqué de l’Élysée précise que cet appel s’inscrit dans la continuité de l’accord d’échange du 19 janvier dernier, qui vise à assurer la libération des otages et des détenus, ainsi qu’à sécuriser les zones concernées.

Dans ce contexte, le président français Emmanuel Macron a organisé depuis Le Caire un appel avec son homologue américain Donald Trump, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le roi de Jordanie Abdallah II. Selon l’Élysée, les trois dirigeants ont discuté avec le président Trump des moyens de sécuriser de toute urgence un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Ils ont souligné la nécessité de rétablir un accès humanitaire immédiat, ainsi que la libération de tous les otages et détenus.

Les quatre chefs d’État ont insisté sur l’importance de créer les conditions d’un véritable horizon politique, en mobilisant les efforts internationaux pour mettre fin aux souffrances du peuple palestinien, restaurer la sécurité pour tous et avancer vers une solution à deux États. Selon Paris, ils ont convenu de rester en contact étroit sur ce dossier.

Les trois dirigeants ont aussi fermement rejeté tout projet de déplacement des Palestiniens ou d’annexion de leurs territoires, notamment ceux envisagés par le plan Trump. Ils ont réitéré leur soutien au plan international de reconstruction de Gaza, adopté lors du sommet arabe de mars 2025 et soutenu par l’Organisation de la coopération islamique (OCI). Ce plan vise à restaurer la sécurité, relancer la gouvernance locale et offrir une perspective d’avenir aux habitants de Gaza, sous l’autorité d’une Autorité palestinienne renforcée.

Ils ont également souligné la nécessité d’une coordination régionale et internationale pour la mise en œuvre de ce plan, tout en soutenant l’organisation d’une conférence internationale pour la paix prévue en juin 2025, coprésidée par la France et l’Arabie saoudite.

Enfin, les trois chefs d’État ont exprimé leur soutien à la conférence pour la reconstruction de Gaza, qui se tiendra prochainement au Caire, soulignant l’importance de la solidarité internationale pour relancer la région et bâtir un avenir plus stable.

M.B.Z avec AFP