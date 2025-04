Mohamed Safi : le ministère de l’Éducation est le premier responsable de la grève !

Le secrétaire général de la Fédération générale de l'enseignement secondaire (relevant de l'UGTT), Mohamed Safi, a indiqué que la grève prévue pour les 28 et 29 avril 2025 résultait de la lenteur dans la prise de décision du ministère de l’Éducation et de son manque d’écoute.

S’exprimant le 7 avril 2025 dans l’émission Sbeh El Ward animée par Hatem Ben Amara, Mohamed Safi a précisé que la grève interviendra après une série de mouvements de protestation régionaux. « Les mouvements auront pour point de départ les salles des professeurs… Il n’y aura pas de boycott des cours… La grève aura lieu durant la semaine bloquée », a-t-il ajouté.

Mohamed Safi a affirmé que la fédération restait ouverte à toute initiative de dialogue. Il a tenu le ministère de l’Éducation pour premier responsable de la situation actuelle, rappelant que le syndicat avait participé à plusieurs réunions et négociations, « mais en vain ».

S’adressant aux parents et aux élèves, Mohamed Safi a assuré que les travailleurs du secteur de l’enseignement restaient attachés à la préservation du cursus éducatif et du calendrier des examens. Il a souligné que le syndicat s’était vu contraint d’annoncer cette grève.

« Nous avons adressé une résolution contenant une série de revendications, y compris l’application des accords de 2019 et 2023… Nous avons demandé la promulgation d’une loi criminalisant les agressions contre les éducateurs, et on nous a répondu que ce fléau existait aussi aux États-Unis… Il y a des poursuites visant des enseignants pour des questions pédagogiques », a-t-il déclaré.

Mohamed Safi a indiqué que chacun était libre de manifester. Il a estimé que l’attitude du ministère de l’Éducation portait atteinte au personnel du secteur. Il a assuré que la dernière réunion avec le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, remontait au 31 janvier, et que plusieurs directeurs généraux avaient décidé de ne plus répondre à leurs téléphones.

S.G