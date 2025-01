Le cri de détresse et d'injustice de Jamel Eddine Boughalleb

Jamel Eddine Boughalleb, frère du journaliste Mohamed Boughalleb, a lancé un appel poignant à travers un message publié dimanche 26 janvier 2025, afin d’alerter sur la situation alarmante de son frère actuellement en détention.

Dans ce texte empreint de douleur, il décrit l’état de santé préoccupant de Mohamed Boughalleb, dont la détérioration physique rapide nécessite une prise en charge médicale urgente.

Selon lui, Mohamed Boughalleb souffre de graves problèmes de vision : son œil droit ne fonctionne plus qu’à 10%, tandis que son œil gauche est atteint d’une rétinopathie diabétique nécessitant un traitement laser dans les jours à venir. À cela s’ajoutent des douleurs invalidantes à la prostate et une jambe droite lourdement affectée, entravant ses mouvements et son quotidien.

« Qui nous entend ? Qui nous rendra justice ? », s’interroge Jamel Eddine Boughalleb, appelant à la compassion et à une action immédiate face à une situation qu’il qualifie d’inhumaine. Il dénonce également le flou entourant les véritables raisons de l’incarcération de son frère, laissant transparaître un profond sentiment d’injustice et de désespoir.

Mohamed Boughalleb a été arrêté le 22 mars 2024 dans le cadre d’une plainte déposée contre lui par une fonctionnaire du ministère des Affaires religieuses. Il est accusé d’atteinte à autrui sur les réseaux sociaux et d’attribution d’un fait illégal à un fonctionnaire public. Initialement condamné à six mois de prison avec exécution immédiate, sa peine a été alourdie en appel à huit mois.









S.H