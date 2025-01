L'huile d'olive tunisienne, star du petit-déjeuner de Noël de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez, compagne de Cristiano Ronaldo, a partagé mercredi 25 décembre 2024, une photo de leur petit-déjeuner de Noël sur son compte Instagram. Ce qui a particulièrement attiré l’attention des internautes, c’est la présence d’une bouteille d’huile d’olive Terra Delyssa, un produit phare de la production du groupe CHO, dirigé par Abdelaziz Makhloufi.

Cristiano Ronaldo, reconnu pour son hygiène de vie irréprochable et stricte, adopte ainsi l’huile d’olive tunisienne, une marque de qualité qui reflète l’excellence du savoir-faire tunisien. Ce geste symbolise une belle reconnaissance pour un produit national qui, au-delà de ses frontières, rayonne et gagne en prestige. L’huile d’olive tunisienne trouve désormais sa place jusque dans les dîners des plus grandes personnalités internationales, comme celui de Ronaldo.

Cependant, cette image de l’huile d’olive tunisienne est assombrie par des événements récents. Abdelaziz Makhloufi, l’homme d’affaires à la tête du groupe CHO, a été arrêté en novembre 2024, en pleine saison de récolte. Cette arrestation, au cœur de la période la plus prometteuse de l’année, a choqué l’industrie. Malgré les accusations portées contre lui, son entourage et son comité de défense ont vigoureusement nié toute forme de corruption, dénonçant ce qu'ils considèrent comme une injustice.

Ensuite, en raison de décisions prises en pleine saison de récolte par les autorités tunisiennes, les prix de l’huile d’olive ont chuté, les exportations ont diminué, et les agriculteurs, qui attendaient une récolte exceptionnelle, sont désormais confrontés à un désastre. La récolte a été suspendue, en dépit des espérances d'une saison florissante, et la sonnette d'alarme ne fait que retentir de plus en plus.

La situation est d'autant plus inquiétante avec l'orientation vers la vente d’huile d’olive en vrac. Cette pratique, qui permet aux concurrents internationaux d’acquérir l’huile tunisienne pour l’adoucir et l’améliorer sous leur propre étiquette, menace sérieusement la visibilité de notre produit à l’échelle mondiale. En vendant en vrac, la Tunisie perd l’opportunité de mettre en avant son huile d’olive sous son propre drapeau, affaiblissant ainsi son image et réduisant ses chances de s’imposer sur des marchés prestigieux comme les États-Unis.

Alors que Terra Delyssa a fait ses preuves sur le marché américain, la vente de l'huile d'olive en vrac, et à côté de la visibilité de notre production, fait perdre des sommes astronomiques en devises pour le pays, puisque le prix de vente de cette matière en vrac est très éloigné du prix de vente après mise en bouteille.

Ainsi, alors que l’huile d’olive tunisienne trouve sa place sur la table de Noël d’une icône du sport mondial, l’industrie traverse une période de turbulences, menaçant de détruire des années d’efforts pour établir la Tunisie comme un leader mondial de la production d’huile d’olive. Les producteurs, les exportateurs et les consommateurs espèrent qu'une solution sera trouvée pour préserver l'avenir de ce produit d'exception.

Une image significative, en matière de qualité de l'huile d'olive tunisienne et de sa reconnaissance par le sportif le plus discipliné en matière d'hygiène de vie que le sport ait connue, une incapacité à valoriser notre production nous-mêmes, et une totale incompréhension des décideurs du secteur !



H.K