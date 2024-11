Ajbouni : qui rendra aux deux ministres les années durant lesquelles ils ont été injustement emprisonnés ?

L'ancien élu et dirigeant d'Attayar, Hichem Ajbouni a commenté, lundi 21 novembre 2024, l’acquittement prononcé en appel en faveur des anciens ministres de l'Environnement, Mustapha Aroui et Chokri Belhassen.

« La Cour d'appel de Tunis a décidé de prononcer un non-lieu à l'encontre des deux anciens ministres de l'Environnement dans l'affaire des déchets italiens après presque deux ans d'emprisonnement et la souffrance infligée à leurs familles tout au long de cette période. Banaliser les mandats de dépôt dans la phase d’instruction détruit la vie de citoyens et de familles entières, et malheureusement certains d'entre eux seront tôt ou tard innocentés. Qui leur rendra ces années où ils ont été injustement emprisonnés ? » s’est indigné Hichem Ajbouni.

La chambre criminelle de la Cour d'appel de Tunis a prononcé un jugement dans l'affaire des déchets italiens, en décidant un non-lieu à l'encontre des anciens ministres de l'Environnement, Mustapha Aroui et Chokri Belhassen. En revanche, le propriétaire de la société importatrice de ces déchets a été reconnu coupable et condamné à vingt ans de prison.

M.B.Z