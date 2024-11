Amira Mohamed : l'Isie a déposé une plainte visant le journaliste Hechmi Nouira

La membre du bureau exécutif du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Amira Mohamed a révélé que l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) avait porté plainte contre le journaliste Hechmi Nouira.

« Le feuilleton de plaintes, de procès et de ciblage des journalistes se poursuit... L'instance électorale a déposé une plainte contre le journaliste Hechmi Nouira, car elle se voit au-dessus de toute critique et pourrait, ainsi, être en tête de liste des entités ayant déposé le plus de plaintes », a-t-elle écrit le 11 novembre 2024 sur son profil Facebook.

Amira Mohamed a accompagné sa publication des hashtags "le journalisme n'est pas un crime".

Il est à noter que l'Isie a poursuivi en justice des journalistes et des politiciens critiquant le processus électoral ou le déroulement des élections législatives de 2022 ou la présidentielle de 2024. Certains recours ont été déposés sur fond du décret liberticide 54.

S.G