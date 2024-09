Présidentielle, Isie, tribunal administratif, UGTT … Les 5 infos de la journée

Imprimer

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 3 septembre 2024 :







Isie : les jugements du tribunal administratif n'ordonnent pas l'intégration des candidats requérants dans la liste finale

L'instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a rendu public un communiqué, mardi 3 septembre 2024, pour préciser certains détails en rapport avec les jugements rendus par le tribunal administratif concernant les recours déposés par des candidats à la présidentielle. L'instance a indiqué qu'après avoir pris connaissance des copies des jugements rendus par le tribunal administratif sous le numéro 24003579 en date du 27 août 2024, le numéro 24003591 en date du 29 août et le numéro 24003592 en date du 30 août, parvenus à l'instance en dehors des délais légaux prévus par l'article 47, dernier paragraphe de la loi électorale, et après validation par son Conseil de la liste finale des candidats à l'élection présidentielle, il a été clairement établi que ces jugements n'ordonnent pas explicitement et clairement l'intégration des candidats requérants dans la liste finale des candidats.







Walid Helali : le prononcé du jugement du tribunal administratif est d'une clarté évidente

Le président de l’Union des Magistrats administratifs, Walid Helali a publié, mardi 3 septembre 2024, le prononcé du jugement du tribunal administratif dans le litige électoral indiquant que si l'une des parties concernées présentait une demande à la cour pour expliquer ce prononcé du jugement, une demande autorisée par la loi, celle-ci serait rejetée en raison de la clarté évidente du jugement. Walid Helali a accompagné son statut par le prononcé en question : " Le tribunal a décidé d'accepter le recours sur la forme et sur le fond, d'annuler le jugement de première instance contesté, et de statuer à nouveau en annulant la décision de l'instance critiquée et en acceptant la demande du requérant de se porter candidat à l'élection présidentielle du 6 octobre 2024 ".





Présidentielle - UGTT : la décision de l’Isie est illégale et représente un grave précédent !

L’instance nationale administrative de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), réunie le lundi 2 septembre 2024, sous la présidence de son secrétaire général, Noureddine Taboubi, a refusé ce qu’elle a considéré comme la « décision illégale » de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), qui dans un « grave précédent historique » a annulé les décisions du tribunal administratif concernant les recours de certains candidats à la présidentielle alors que ce sont des verdicts définitifs, et ne pouvant faire l'objet d'aucune forme de recours, même en cassation.







Ayachi Zammel fait face à 25 affaires liées à des falsifications de parrainages

Le comité de défense de Ayachi Zammel a indiqué, lors d’une conférence de presse, tenue mardi 3 septembre 2024, que le candidat fait face à 25 affaires liées à des falsifications de parrainages. Le comité a souligné au sujet des électeurs qui ont dit être concernés : “tous sans exception ont déclaré avoir eu l’intention de donner leurs parrainages au président-candidat Kaïs Saïed”. Le candidat à l’élection présidentielle du 6 octobre, Ayachi Zammel a été placé en garde à vue hier. C’est ce qu’a décidé le parquet après une journée passée à l’interrogatoire. Ayachi Zammel sera en garde à vue pendant 48 heures pouvant être renouvelées. Un membre de son équipe de campagne a été également placé en garde à vue.







Kamel Maddouri rencontre Ding Xuexiang à Pékin

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a rencontré, mardi 3 septembre 2024, à Pékin, le vice-Premier ministre du Conseil des affaires de l'État de la République populaire de Chine, Ding Xuexiang. Le chef du gouvernement a félicité la Chine pour l'excellente organisation du Forum sur la coopération sino-africaine 2024 (FOCAC) et ses efforts continus pour renforcer la coopération avec les pays africains dans les domaines prioritaires de développement, selon un communiqué publié par la Kasbah.