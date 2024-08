Présidentielle, Sihem Ben Sedrine… Les 5 infos de la journée

Imprimer





Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 1er août 2024.





Saïed : je n’accepterai pas de financement public ou un quelconque financement

Le président de la République, Kaïs Saïed s’est rendu, jeudi 1er août 2024, au siège du Trésor public tunisien où il a effectué un dépôt de garantie dans le cadre de sa candidature pour l’élection présidentielle du 6 octobre 2024. Dans une déclaration relayée par l’agence Tap, le chef de l’Etat a affirmé qu’il n’a accepté de financement public ni auparavant ni maintenant et qu’il n’acceptera pas non plus aucun financement de qui que ce soit.





Saïed en visite au siège de la Radio nationale : il faut s'engager dans la guerre de libération

Le président de la République, Kaïs Saïed a profité de sa présence au centre-ville de Tunis pour effectuer une visite à l’improviste au siège de l'établissement de la Radio tunisienne où il a rencontré sa PDG Henda Ben Alaya Ghribi. « La Radio nationale doit être une radio nationale (dans le sens de patriotique,ndlr). Elle doit retrouver son éclat et doit intégrer la guerre de libération nationale pour libérer le pays de tous les criminels qui ont gangréné toutes ses articulations. La Radio nationale est un acquis de la Tunisie », a-t-il affirmé dans une déclaration à la Radio nationale.





Mandat de dépôt contre Sihem Ben Sedrine

Le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis a indiqué, jeudi 1er août 2024, à Mosaïque Fm qu'un mandat de dépôt a été émis contre l'ancienne présidente de l'Instance Vérité et Dignité, Sihem Ben Sedrine. Le responsable judiciaire a expliqué que cette décision a été prise par le premier juge d'instruction du pôle judiciaire économique et financier, à la suite d'une enquête ouverte sur la base d'une plainte déposée par une membre de l'Instance Vérité et Dignité, Ibtihel Abdellatif.





Mansri : tous les candidats à la présidentielle auront leur bulletin n°3

Le porte-parole officiel de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Mohamed Tlili Mansri, a annoncé dans une déclaration à Diwan FM, receuillie par Saïd Zouari le 1er août 2024, que le ministère de l'Intérieur commencerait, à partir d'aujourd'hui, à contacter tous les candidats à l'élection présidentielle pour leur fournir le bulletin numéro 3.





Fatma Mseddi appelle Leila Jaffel à ouvrir une enquête contre Imed Daïmi

La députée Fatma Mseddi a publié, sur son profil Facebook, une photo d’une demande d’ouverture d’une enquête judiciaire visant le candidat à la présidence et opposant au pouvoir, Imed Daïmi et l’accusant de nuire à la sûreté de la Tunisie. Le document, publié par l'élue le 31 juillet 2024, est adressé par la députée à la ministre de la Justice, Leila Jaffel par le biais du président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP). Il est daté du 31 juillet, mais ne semble pas porter de numéro et donc la photo a été prise avant son dépôt au bureau d’ordre de la présidence de l’ARP.