Noureddine Bhiri entame une grève de la faim

L’avocat et membre du comité de défense de l’ancien ministre et dirigeant nahdhaoui Noureddine Bhiri, Saber Laabidi a indiqué que son client a entamé, à la date du 28 juin 2024, une grève de la faim ouverte en guise de protestation à 'encontre de l'absence de réaction de la part du ministère public près le tribunal de première instance de Tunis au sujet de plaintes déposée pour torture et mauvais traitement.

Saber Laabidi a affirmé que Noureddine Bhiri avait déposé une plainte visant des agents de police ainsi que d'autres individus pour torture et mauvais traitement depuis plus d'un an. Il a expliqué que l'Instance nationale pour la prévention de la torture avait constaté les faits et avait présenté un rapport signalant la chose.

« Le ministère public n'a pas examiné la plainte... Il n'a ni classé l'affaire ni transféré le dossier... Il s'agit d'une atteinte à son droit (Noureddine Bhiri) en tant que citoyen à un procès équitable... Il s'agit, aussi, d'un déni de justice et une banalisation de la torture... Il n'y a pas de prescription dans le crime de torture », a-t-il écrit.

Pour rappel, Noureddine Bhiri est accusé d'attentat visant à changer la structure de l'État, inciter les habitants à s'attaquer les uns les autres et à provoquer des troubles. Il a été arrêté, le 13 février 2023, après une descente policière effectuée à son domicile, où il a été blessé. Il avait alors été traduit devant le juge d’instruction du 33e bureau près le Tribunal de première instance de Tunis pour un statut Facebook.

S.G