Météo - Tunisie : ciel nuageux, mer agitée et canicule au programme

L’Institut national de météorologie (INM) a fait savoir dans son bulletin du dimanche 9 juin 2024, que le ciel sera partiellement nuageux sur la plupart des régions tunisiennes.

Alors que le pays fait face à une vague de chaleur avec un mercure qui dépasse les moyennes saisonnières depuis vendredi, l’INM indique les températures maximales seront comprises entre 27 et 36 degrés au nord et entre 37 et 44 degrés dans le reste des régions. Comme samedi, le sirocco continuera à souffler localement.

Pour les baigneurs, la vigilance est de mise. Selon les données de l’INM, la mer sera agitée à très agitée au nord et agitée à localement très agitée au niveau des côtes Est du pays.